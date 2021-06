Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt

Ein bisher unbekannter männlicher Täter entwendete am Freitag, 18. Juni 2021 um etwa 21:20 Uhr, aus einem Lebensmittelmarkt in Cloppenburg an der Osterstraße mehrere Packungen Lebensmittel. Vor dem Geschäft wurde der Täter von einer Angestellten des Marktes angesprochen. Hier nahm sie dem Mann das Diebesgut ab, welches dieser ihr sodann entriss, die Angestellte beiseite schubste und mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung davonfuhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Einfamilienhaus

Am Freitag, 18. Juni 2021 um 17:30 Uhr, betrat ein bisher unbekannter Täter durch eine nicht verschlossene Tür ein Einfamilienhaus in Cloppenburg an der Wilke-Steding-Straße. Hier werden ein Mobiltelefon und Bargeld entwendet. Der Dieb konnte unentdeckt in unbekannte Richtung verschwinden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Kontrollen der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 18. Juni 2021 bis 19. Juni 2021

Die Kontrollen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen der niedersächsischen Corona-Verordnung in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta führten von Freitag, 18. Juni 2021, 04.30 Uhr, bis Samstag, 19. Juni 2021, 04.30 Uhr, zu keinem Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell