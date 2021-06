Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta OT Langförden - Verkehrsunfallflucht, eine Person leicht verletzt Am Freitag, 18.06.21, gg. 16.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Radfahrer den Alten Bahndamm in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte im dortigen Einmündungsbereich nach rechts in Rtg. stadteinwärts abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 17-jährigen Radfahrer aus Schneiderkrug. Der 17-Jährige wich daraufhin aus, stürzte und wurde leicht verletzt. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der unbekannte, männliche Radfahrer wird als ca. 17 / 18 Jahre alt beschrieben und war komplett dunkel gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-943-0) entgegen.

Vechta, - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, dem 18.06.2021 gegen 17:45 Uhr kam es auf der Straße Dornbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 39-jähriger Mann aus Vechta bog mit seinem Pkw vom Parkplatz des Freibads nach rechts auf die Straße Dornbusch ein. Dabei übersah er einen 75-jährigen Mann aus Vechta, der den dortigen Radweg mit seinem Pedelec aus Richtung Lattweg kommend befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden.

Vechta - Sachbeschädigung an Kleinkraftrad Am Freitag, 18.06.2021, im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 21:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Kleinkraftrad eines 22-jährigen Vechtaers. Das Kleinkraftrad war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses im Dehlenkamp abgestellt. Beim Kleinkraftrad wurde der linke Bremshebel abgebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell