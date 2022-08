Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Auffälliges Motorrad entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Woche ein auffälliges BMW-Motorrad in der Bonner Nordstadt entwendet. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein Fahrzeug, das nicht fahrbereit ist, da wesentliche Teile des Motors fehlen. Das Vorführmodel, welches dem Typ "1200 GS Adventure" entspricht, wurde in der Zeit von Donnerstag (11.08.2022), 18:30 Uhr bis Freitag (12.08.2022), 08:00 Uhr vor einem Autohaus auf der Vorgebirgsstraße entwendet. Auffällig an dem Zweirad ist die einmalige Lackierung, die in der Hauptsache aus den Farben Gold und Rot besteht und an den Held der Marvel Comic-Reihe "Iron Man" erinnert.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei ermittelt in diesem Fall und bittet Zeugen, denen das Motorrad aufgefallen ist oder vielleicht sogar zwischenzeitlich zum Kauf angeboten wurde, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

