POL-BN: Swisttal-Heimerzheim: 51-Jähriger mit rund 2,5 Promille unterwegs - Endstation Polizeigewahrsam

Bonn (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bonn und des Polizeipräsidiums Bonn: Nach einem Sexualdelikt hat die Bonner Polizei am Dienstagabend (16.08.2022) einen 31-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er steht in dringendem Verdacht, gegen 19:50 Uhr ein zwölfjähriges Mädchen an einer Bushaltestelle im Stadtbezirk Beuel unter einem Vorwand angesprochen und ihr dann sein entblößtes Glied ...

