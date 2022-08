Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Haustürschlüssel bei Raubdelikt entwendet - Fahndung nach gestohlenem Skoda - Meldung -2-

Bonn, Königswinter, Zehnhausen (ots)

Nach einem Raubdelikt am Bonner Friedensplatz am 23.07.2022, in dessen Folge auch ein Skoda Octavia von der Wohnanschrift des Opfers gestohlen wurde, hatten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 der Bonner Polizei die Ermittlungen gegen mehrere unbekannte Männer aufgenommen (siehe dazu auch unsere Meldung vom 26.07.2022, 15:56 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5282420).

Einer der Unbekannten war am 25.07.2022 schließlich mit dem Fahrzeug bei einem Tankbetrug an der Bundesstraße in Zehnhausen bei Rennerod (Rheinland-Pfalz) von einer Überwachungskamera aufgenommen worden. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte der Mann bislang noch nicht identifiziert werden. Daher veröffentlichen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Verdächtigen, die von der Überwachungskamera der Tankstelle aufgenommen wurden.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/85595 abrufbar.

Wer die abgebildete Person kennt oder Hinweise zu ihrer Identität geben kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit dem Kriminalkommissariat 13 in Verbindung zu setzen.

