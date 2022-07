Polizei Bonn

POL-BN: Bonn/Königswinter/Zehnhausen: Haustürschlüssel bei Raubdelikt entwendet - Fahndung nach gestohlenem Skoda - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Raubermittler der Bonner Polizei fahnden derzeit nach mehreren unbekannten Männern, die seit Samstagnacht (23.07.2022) für mehrere Straftaten verantwortlich sind und sich möglicherweise noch mit einem gestohlenen Skoda fortbewegen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen ist dabei ein Raubdelikt, bei dem in der Tatnacht gegen 00:00 Uhr zwei 20 und 27 Jahre alte Männer von mehreren Unbekannten am Bonner Friedensplatz geschlagen und getreten worden waren. Die Tatverdächtigen entwendeten dem Älteren der beiden hierbei seine Bauchtasche, in der sich auch Personalausweis und Haustürschlüssel des Mannes befanden. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am folgenden Samstagmittag verständigte die Lebensgefährtin des 27-Jährigen erstmals die Polizei, da sie festgestellt hatte, dass ihr Fahrzeug, ein silberner Skoda Octavia mit dem amtlichen Kennzeichen BN-OX295, von der gemeinsamen Wohnanschrift in Königswinter-Niederdollendorf entwendet worden war. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erlangte die Polizei nun auch Kenntnis über das zurückliegende und bislang nicht angezeigte Raubdelikt. Nach bisherigem Sachstand hatten sich unbekannte Täter offenbar mit dem geraubten Haustürschlüssel des zu diesem Zeitpunkt in Behandlung befindlichen 27-Jährigen zwischen 04:00 Uhr und 05:30 Uhr Zutritt zu dessen Wohnung verschafft und dort den Autoschlüssel entwendet.

Wie sich im Verlauf der inzwischen durch das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei übernommenen Ermittlungen herausstellte, nutzten die Täter außerdem eine in dem Skoda befindliche EC-Karte, um am Samstagmorgen an einem Zigarettenautomaten auf der Königswinterer Straße in Bonn-Küdinghoven zwischen 08:41 Uhr und 08:43 Uhr Zigaretten zu kaufen.

Am Montagabend (25.07.2022) wurde der entwendete Skoda schlussendlich bei einem Tankbetrug an der Bundesstraße in Zehnhausen bei Rennerod (Rheinland-Pfalz) geführt. Die Überwachungskamera filmte hier gegen 19:45 Uhr einen etwa 30-jährigen Mann, der das Fahrzeug für rund 90,- Euro betankte und im Anschluss ohne zu zahlen davonfuhr. Er wird größer als 1,85 m, mit athletischer Statur, schwarzem T-Shirt, kurzer Jeans und schwarzen Sneakern beschrieben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten nun um Hinweise: Wer das gestohlene Fahrzeug in den vergangenen Tagen gesehen hat, die beschriebenen Taten beobachtet hat oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell