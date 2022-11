Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand von 3 Mülltonnen

Marienrachdorf (ots)

Am 10.11.2022 gegen 17:30h kam es in Marienrachdorf in der Steinstraße zum Brand von 3 Mülltonnen und einer Thujahecke. Zudem entstand durch die Hitzentwicklung Sachschaden an einem geparkten Fahrzeug. Die Feuerwehr Marienrachdorf löschte den Brand vor Ort ab.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell