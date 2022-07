Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Einbrüche In der Käthe-Kollwitz-Straße wurde zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in das Gebäude einer Grundschule eingebrochen. Die Einbrecher drangen in verschiedene Räumlichkeiten vor, durchsuchten Schränke und Behältnisse, die teils auch aufgebrochen wurden. Momentan wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter ...

