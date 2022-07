POL-AA: Ostalbkreis: Hilfsbereitschaft teuer bezahlt - Fahrzeuge zerkratzt - Unfallflucht - Mountainbike entwendet - Sonstiges

Aalen (ots) - Ilshofen: Frauen angegangen und Polizisten attackiert Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr ging eine betrunkene 20-jährige Frau am Bahnhof in Eckartshausen aus bislang unbekanntem Grund zwei andere Frauen im Alter von 69 Jahren und 42 Jahren an. Zuvor hatte die 20-Jährige zwei Fahrkartenautomaten mit ...

mehr