Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Laptop entwendet

Jena (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam in einen Pkw Audi ein, wie die 51-jährige Fahrzeughalterin am Mittwochmorgen mitteilte. Sie hatte ihren Pkw in der Hügelstraße am Dienstagabend abgestellt. Unbekannte schlugen sodann in der Nacht eine Seitenscheibe ein und entwendeten einen Laptop aus dem Innenraum. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

