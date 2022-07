Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Draisinenunfall, Verkehrsunfälle, Widerstände, Körpververletzung

Aalen (ots)

Ilshofen: Frauen angegangen und Polizisten attackiert

Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr ging eine betrunkene 20-jährige Frau am Bahnhof in Eckartshausen aus bislang unbekanntem Grund zwei andere Frauen im Alter von 69 Jahren und 42 Jahren an. Zuvor hatte die 20-Jährige zwei Fahrkartenautomaten mit einem Stein beschädigt. Nachdem die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, drohte die Geschädigte den Beamtinnen und Beamten. Im weiteren Verlauf wurde die junge Frau immer aggressiver und trat einer Beamtin in den Bauch. Sie wurde festgenommen und in den Streifenwagen gebracht. Hierbei spuckte die Frau nach den Beamten und bedrohte diese mehrfach. Sie wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Sulzbach-Laufen: Draisinenunfall

Am Sonntagvormittag gegen 11:30 Uhr waren mehrere Personen mit drei Draisinen auf der Kochertal-Draisine unterwegs. Die hinterste Draisine wurde dabei zu stark beschleunigt und fuhr auf die anderen Draisinen auf. Dadurch brach die Rückenlehne des vordersten Schienengefährts und eine 20-jährige Frau fiel in der Folge in das Gleisbett. Dort wurde sie von einer der Draisinen überrollt und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Vellberg: Unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn abgekommen

Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer war am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der K2602 zwischen von Vellberg in Richtung Sulzdorf unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann aufgrund von Alkoholeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter. Dabei verletzte sich der 40-Jährige sowie seine 31-jährige Beifahrerin leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Busfahrer verletzt - Polizisten angegangen

Am Samstagabend gegen 18:30 Uhr ging ein 25-jähriger Mann am ZOB in der Salinenstraße einen Busfahrer an und schlug diesem ins Gesicht. Der 40-jährige Busfahrer hatte sich zuvor geweigert den Mann einsteigen zu lassen, da dieser eine geöffnete Dose mit Alkohol bei sich hatte. Beim Eintreffen der Polizei war der 25-Jährige weiterhin aggressiv und sollte in den Streifenwagen gesetzt werden. Hierbei versuchte der Mann den Polizeibeamten an den Hals zu greifen. Ebenfalls beleidigte er die Polizisten mehrfach. Er konnte schließlich in Gewahrsam genommen werden. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Gegen den Mann werden nun entsprechende strafrechtliche Ermittlungen geführt.

Kreßberg-Marklustenau: Hochzeitsgast weiß sich nicht zu benehmen

Am frühen Sonntagmorgen kurz vor 4:00 Uhr wurde die Polizei zu einer Hochzeitsfeier in der Hirschbergstraße gerufen. Ein 34-jähriger Hochzeitsgast hatte hier offenbar randaliert und einen 29-jährigen Gast auch körperlich angegangen. Weitere Gäste der Veranstaltung schafften es den Störenfried aus dem Saal zu drängen und ihn im Freien bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden zu fixieren. Da der Mann eine Verletzung am Kopf aufwies, wurde er von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Crailsheim: Skateboard-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Sonntag kurz vor 21:30 Uhr befuhr eine 11-jährige Skateboard-Fahrerin am Tempelhof eine Gefällestrecke. An der Einmündung zum Wohngebiet gelang es ihr nicht die Kurve nach rechts zu nehmen. Sie kollidierte hier mit einem VW T-Roc einer 19-Jährigen, welche von Tempelhof in Richtung Waldtann unterwegs war. Das junge Skater-Girl wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde in eine Klinik verbracht. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 250 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell