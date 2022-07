POL-AA: Pressemeldung Ostalbkreis bis 10:00 Uhr

Polizeipräsidium Aalen

Ellwangen: Zeugen gesucht nach Gefährdung des Straßenverkehrs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:49 Uhr befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin mit einem weißen Hyundai-Kleinwagen die Landesstraße 1060 von Zöbingen kommend in Richtung Röhlingen/Ellwangen. Auf einer langen Geraden überholte sie einen anderen Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In der Folge fuhr sie sehr unsicher weiter und kam mehrmals in den Gegenverkehr. Bei der anschließenden Kontrolle der Dame konnte festgestellt werden, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer, um Mitteilung unter 07961 9300.

Ellwangen: Unfall mit Sachschaden

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr touchierte ein 69-jähriger VW-Fahrer einen stehenden Mercedes und verursachte insgesamt ca. 6000 Euro Sachschaden.

Bopfingen: Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Aalener Straße auf Höhe einer dortigen Tankstelle zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen. Ein 29-jähriger Mitsubishi-Fahrer war durch Fußgänger abgelenkt und fuhr daher auf einen verkehrsbedingt haltenden 24-jährigen Opel-Fahrer. Dieser wurde wiederum auf einen stehenden Opel-Kastenwagen geschoben. Der Beifahrer des mittleren Fahrzeuges verletzte sich hierbei leicht, er schlug sich eine Glasflasche gegen die Zähne. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr mit E-Scooter

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr kam es, vermutlich durch ein Missverständnis, am Kreisverkehr in der Remsstraße zu einem Unfall. Eine 20-jährige Opel-Fahrerin durchfuhr den Kreisverkehr vom Bahnhofsplatz her und wollte ihn in die Remsstraße verlassen. Auf dem Gehweg kam ein E-Scooter, besetzt mit einem 14- und einem 13-jährigen entgegen. Beide Fahrzeuge hielten an. Nun waren die jeweiligen Fahrzeugführer der Meinung, der Andere warte und fuhren wieder an. Beim Zusammenstoß stürzten die Rollerfahrer und der 13-Jährige erlitt leichte Schürfwunden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Spraitbach: Unfall auf der Bundesstraße mit zwei Verletzten

Am Samstag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Ford-Fahrer die B 298 von Spraitbach in Richtung Mutlangen. In der Folge von Alkoholgenuss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen, wurde von der rechten Böschung abgewiesen und kam in der linken Böschung zum Stehen. Der Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

