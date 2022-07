POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Nötigung auf der Autobahn - Diebstahl - Starkstromkabel entwendet - Mehrere polizeiliche Einsätze bei Veranstaltung - Ohne Versicherungsschutz - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Westhausen: Fußgängerin schwer verletzt

Am Freitag gegen 22:15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem VW den Gemeindeverbindungsweg von Westerhofen nach Westhausen. Kurz nach Ortsende Westerhofen kam ihm ein PKW mit Fernlicht entgegen. Als dieser sein Licht abblendete, erkannte der VW-Fahrer eine 40-jährige Fußgängerin zu spät und streifte diese. Hierbei wurde die Frau schwer verletzt. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Lauchheim: Unfall auf Parkplatz

Als am Samstag gegen 07:30 Uhr eine 51-Jährige mit ihrem Suzuki aus einer Parklücke eines Parkplatzes auf der Hauptstraße ausparken wollte, übersah sie eine hinter ihr vorbeifahrende 37-jährige BMW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 8500 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Ein 54-jähriger Mitarbeiter einer Pizzeria parkte am Samstag gegen 21.30 Uhr seinen Lieferwagen in der Friedhofstraße ab. Dabei ließ er den Schlüssel stecken. Als er zu zurückkam stellte er fest, dass sein Fahrzeug von einem bislang Unbekannten entwendet wurde. Gegen 21:50 Uhr konnte das gestohlene Fahrzeug hinter der Stadthalle in der Friedrich-Schwarz-Straße festgestellt werden. Die Fahrertür war offen, der Schlüssel steckte noch in der Zündung. Vermutlich fuhr der Unbekannte gegen eine dortige Parkstange und verließ anschließend das Fahrzeug. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07961/5240 zu melden.

Ellwangen: Nötigung auf der Autobahn - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem PKW die BAB 7 in Richtung Ulm. Als er sich auf der Überholspur auf Höhe der L1029 befand, kam es von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer zu zwei Nötigungen, woraufhin der 35-Jährige mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen geriet und trotz eines Ausweichmanövers mit der Leitplanke kollidierte. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er wird als männlich, ca. 35-40 Jahre alt beschrieben und war in einem weißen Toyota unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Klärung des Falls beitragen können, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: 5000 Euro Schaden

Als am Freitag gegen 12:30 Uhr ein 44-Jähriger mit seinem Toyota aus einem Tankstellengelände auf die Aalener Straße ausfahren wollte, übersah er hierbei einen von rechts auf der B29 heranfahrenden 56-Jährigen und stieß mit dessen VW zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Ellwangen: Diebstahl aus Hotelrezeption

In einem Hotel in der Karlstraße wurde in der Zeit von Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 06:30 Uhr, von einem bislang Unbekannten die Rezeption durchsucht. Hierbei wurden die Schränke geöffnet und durchwühlt. Dabei wurden ein Telefon, eine WebCam sowie ein Schlüssel entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Stödlen: Mit Ladebordwand kollidiert

Gegen 13 Uhr parkte am Freitag ein 53-Jähriger seinen LKW in einer Hofeinfahrt in der Burgstraße um Ware anzuliefern. Hierbei senkte er seine hydraulische Ladebordwand ab, welche bis in die Fahrbahn hineinragte. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer erkannte diese aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse zu spät und kollidierte mit der Ladebordwand, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand.

Jagstzell/Dietrichsweiler: Starkstromkabel entwendet

Auf einer Baustelle im Birkenweg wurden von einem bislang Unbekannten im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 17:30 Uhr, ein Starkstromkabel abgezwickt sowie ca. 20-25 m Starkstromkabel im Wert von etwa 1500 Euro entwendet. Hinweise an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen: Mit Fahrrad gestürzt

Aufgrund eines platten Reifen verletzte sich am Samstag, gegen 18:50 Uhr eine 14-Jährige leicht, als sie mit einer 16-Jährigen gemeinsam auf deren Fahrrad unterwegs war und stürzte. Das Mädchen wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

Bopfingen: Mehrere polizeiliche Einsätze bei Veranstaltung

Am vergangen Wochenende kam es im Zuge einer Veranstaltung zu zahlreiche Einsätze für die Polizei. Hierbei leisteten mehrere Personen Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen. Es kam unter anderem zu körperlichen Auseinandersetzungen unter den Besuchern, Diebstählen und Sachbeschädigungen. Insgesamt war ein hohes Besucheraufkommen beim Fest zu registrieren. Die eingesetzten Beamten und Beamtinnen blieben bei allen Einsätzen unverletzt.

Waldstetten: Moped-Fahrer leicht verletzt

Eine 32-jährige Moped-Fahrerin befuhr am Samstag, gegen 06:30 Uhr, die Tannweiler Straße von Weilerstoffel in Richtung Wißgoldingen. Hierbei kam sie rechts auf ein dortiges Bankett und fuhr auf einen am Fahrbahnrand haltenden 18-Jährigen Moped-Fahrer auf. Infolgedessen stürzten beide, wobei sich die 32-Jährige leicht verletzte. An beiden Mopeds entstand ein Totalschaden von gesamt etwa 5000 Euro.

Göggingen: Aufgefahren

Ein 68-Jähriger Harley-Davidson Fahrer übersah am Sonntag, gegen 13:15 Uhr, zu spät, dass ein vor ihm auf der L1075 von Mulfingen in Richtung Heuchlingen fahrender 74-jähriger BMW Fahrer sein Fahrzeug aufgrund Gegenverkehr abbremsen musste. Infolgedessen fuhr er mit seinem Motorrad auf und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entsteht ein Gesamtsachschaden von ca. 3000 Euro.

Gschwend: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh verletzt

Am Sonntag befuhr gegen 15:15 Uhr ein 63-Jähriger Motorradfahrer die B298 von Gschwend nach Waldhausen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Infolgedessen stieß er mit dem Tier zusammen und stürzte, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der 63-Jährige musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Westhausen: Ohne Versicherungsschutz

Am Sonntag gegen 1 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Aalen auf der B29 auf Höhe der BAB-Anschlussstelle ein PKW Mazda auf, woraufhin die Fahrerin angehalten und einer Kontrolle unterzogen wurde.

Bei der Kontrolle wurde der 52-jährigen Fahrerin auch mitgeteilt, dass ihr Fahrzeug wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben. Hieraufhin setzte sich die Dame weder in ihr Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Dies konnte durch die Beamten verhindert werden. Im weiteren Verlauf musste der Fahrzeugschlüssel sichergestellt werden, da sich die Fahrerin immer noch uneinsichtig zeigte. Nachdem die Kennzeichen vom Fahrzeug entfernt werden sollten, wehrte sich die 52-Jährige dagegen und versuchte die Beamten daran zu hindern. Aus diesem Grund wurden der Frau Handschließen angelegt und zum Dienstfahrzeug verbracht. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

