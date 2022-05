Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Trickdiebe erbeuten Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Trickdiebstahl kam es bereits am vergangenen Samstag im Bereich der Straße "Am Schlosspark" in Bönnigheim. Hier sollen zwei bislang unbekannte Männer unterwegs gewesen sein und mutmaßlich wahllos an den Wohnhäusern geklingelt haben. Zu Beginn gaben sie an, dass sie auf der Suche nach einer Wohnung für ihre Mutter seien. Später klingelten sie bei einer 90-jährigen Seniorin und gaben an, dass sie den Wasserstand bei ihr ablesen müssten. Hierzu wurde sie angeleitet, den Duschkopf im Badezimmer zu halten. Nach einiger Zeit bemerkte die Seniorin, dass die beiden Männer nicht mehr in der Wohnung zugegen waren. In den folgenden Tagen bemerkte das Opfer, dass mehrere Schmuckarmbänder abhandengekommen waren. Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass diese schwarze medizinische Marken getragen haben. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte.

