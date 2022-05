Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Unfall mit E-Bike-Fahrerin

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Mercedes-Fahrer und einer 50-jährigen E-Bike-Lenkerin kam es am Dienstag gegen 09:00 Uhr in Großingersheim. Der 85-Jährige befuhr die Tiefengasse in Richtung Pleidelsheimer Straße und wollte nach links in die Straße "Pflaster" einbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich die im Gegenverkehr fahrende 50-Jährige mit ihrem E-Bike. Durch den Zusammenstoß stürzte die Zweiradfahrerin über die Motorhaube des Mercedes auf die Fahrbahn. Durch den Verkehrsunfall wurde die Radfahrerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

