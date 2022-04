Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Messerangriff und offener Haftbefehl- Bundespolizei nimmt Mann am Flughafen Köln/Bonn fest

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am späten Samstagabend (23. April 2022) gegen 22:45 Uhr, kam es im Bereich des Flughafenbahnhofs zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Eine herbeigerufene Streife der Bundespolizei stellte die Beteiligten noch vor Ort. Neben Beleidigungen und wechselseitigen Schlägen hatte ein Tatverdächtiger sein Gegenüber, einen 44-Jährigen rumänischen Staatsangehörigen, auch mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Geschädigte wurde mit Verletzungen im Gesicht und einer Schnittverletzung am Oberschenkel durch verständigte Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der tatverdächtige 35-Jährige , wurde wegen gefährlicher Körperverletzung beanzeigt und zudem festgenommen nachdem Bundespolizisten im Rahmen einer Fahndungsabfrage auf einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld stießen, die nach dem Deutschen seit dem 14. März 2022 fahnden ließ. Anlass war ein Urteil des Amtsgerichts Bielefeld aus Dezember 2021 wegen Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, Computerbetrugs in zwei Fällen sowie wegen Diebstahls. Der Gesuchte hatte deshalb eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zu verbüßen und wurde von den Beamten der Bundespolizei in den Polizeigewahrsamsdienst der Kölner Polizei verbracht.

