BPOL NRW: Schnellbremsung wegen Flaschensammler im Gleis - Bundespolizei weist auf Lebensgefahren hin

Dortmund - Schwerte - Ahlen (ots) - Sonntagnacht (24. April) kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zu einer Schlägerei. Dabei wurde ein Mann mit einer Glasflasche am Kopf verletzt. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später gestellt werden. Gegen 3 Uhr informierten Mitarbeiter eines Schnellrestaurants am ...

mehr