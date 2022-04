Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 33-jährige Marokkanerin mit 1,15 Kilogramm Kokain auf der Bundesautobahn A 40 bei Straelen fest

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am frühen Montagmorgen, 18. April 2022 um 1:05 Uhr, überprüfte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn A 40 an der Anschlussstelle Straelen eine 33-jährige Marokkanerin in einem in Solingen zugelassenen VW Polo nach der Einreise aus den Niederlanden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten hinter dem Beifahrersitz in Schuhkarton ein Paket mit insgesamt 1150 Gramm Kokain sicher. Die Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft und richterlicher Anordnung befindet sich die Marokkanerin nun in Untersuchungshaft. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 84.000 EUR.

