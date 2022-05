Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 10.000 Euro kam es am Dienstagmorgen, gegen 09:10 Uhr, in der Eltinger Straße in Leonberg. Ein 54-jähriger Toyota-Lenker befuhr den rechten der beiden Fahrstreifen der Eltinger Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Schellingstraße wollte er sein Fahrzeug wenden. Hierbei übersah er mutmaßlich den links neben ihn fahrenden Rover einer 35-Jährigen, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell