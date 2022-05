Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 35-Jähriger greift 21-Jährigen an und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend kam es gegen 22:00 Uhr gegenüber dem östlichen Bahnhofsausgang in Ludwigsburg zu einem Polizeieinsatz, nachdem zuvor eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und dessen 29-jähriger Ehefrau gemeldet worden war. Ein 21-jähriger Passant wollte den Streit schlichten. Er wurde von dem 35-Jährigen angegriffen, indem dieser ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte und gegen sein Bein trat. Zudem beleidigte er den 21-Jährigen und spuckte ihm ins Gesicht. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der 35-Jährige nach wie vor aggressiv. er musste von den Beamten zu Boden gebracht werden. Während er im Anschluss in Gewahrsam genommen wurde, beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und versuchte, einer Polizistin einen Kopfstoß zu geben. Dies konnte abgewehrt werden. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht verletzt und musste zunächst in einem Krankenhaus untersucht werden, bevor er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg verbrachte. Der 21-Jährige wurde ebenso leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

