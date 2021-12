Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Weisenau - unbekannter Mann zeigt Fußgängerin sein erigiertes Glied

Mainz (ots)

Am Mittwoch, den 29.12.2021, gegen 19:05 Uhr sprach ein unbekannter Täter eine 54-jährige Fußgängerin in der Laubenheimer Straße in Mainz-Weisenau an und zeigte ihr sein entblößtes, erigiertes Glied.

Die Personenbeschreibung des Mannes lautet wie folgt: 20-25 Jahre alt, brauner Teint, normale Statur, ca. 165-170 cm groß, leichter Oberlippenbart. Bekleidet war der Mann an dem Tag mit einer dunkelblauen Bomberjacke und einer weißen Strickmütze.

Es wurde ein Strafverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell