POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Auto zerkratzt - Unfall

Fellbach: Einbrüche

In der Käthe-Kollwitz-Straße wurde zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in das Gebäude einer Grundschule eingebrochen. Die Einbrecher drangen in verschiedene Räumlichkeiten vor, durchsuchten Schränke und Behältnisse, die teils auch aufgebrochen wurden. Momentan wird davon ausgegangen, dass die unbekannten Täter neben einer Geldkarte keine weiteren Wertgegenstände erbeuteten. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Wochenende im Elsa-Brändström-Weg. Dort versuchten vergeblich unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte einzudringen, indem sie mit brachialer Gewalt auf eine Eingangstüre einwirkten. Diese hielt jedoch stand, weshalb es bei einem Sachschaden blieb, der auf 3000 Euro beziffert wurde. Sachdienliche Hinweise zu den Taten wird von der Polizei Schmiden unter Tel. 07151/41798 erbeten.

Urbach: Auto zerkratzt

Am Montag in der Zeit zwischen 4:50 Uhr und 10 Uhr wurde in der Wasenstraße ein Pkw, der auf einem Firmenparkplatz abgestellt war, zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Winterbach: Auto übersehen

Ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah am Montagmorgen beim Befahren der Jägerstraße beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw und kollidierte mit diesem. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

