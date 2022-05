Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Rhaunen

Rhaunen (ots)

Am 18.05.2022 kam es um 17:25 Uhr in der Mittelstraße in 55624 Rhaunen vor dem Blumengeschäft Pfeiffer zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei befuhr ein schwarzer Kombi die Mittelstraße entgegen der Einbahnstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße und beschädigte ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Zeugen werden gebeten sich mit möglichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer: 06781/561-0 zu wenden.

