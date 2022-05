POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht nach Kollision auf der B 51

Hermeskeil (ots) - Am Dienstag, dem 17.05.2022, ereignet sich in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 23:00 Uhr in der Saarstraße in Hermeskeil ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Ein auf dem Parkplatz des Hochwald-Altenzentrum St. Klara abgestellter PKW, Farbe weiß, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt. Hierdurch ...

