Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, dem 17.05.2022, ereignet sich in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 23:00 Uhr in der Saarstraße in Hermeskeil ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Ein auf dem Parkplatz des Hochwald-Altenzentrum St. Klara abgestellter PKW, Farbe weiß, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Heck beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden. Hinweise zum Verkehrsunfall werden durch die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.

