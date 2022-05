Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei hochwertige Mountainbikes entwendet

Konz (ots)

Am 16.05.2022 zwischen 01.00 Uhr und 06.00 Uhr wurden von bisher unbekannten Täter offensichtlich eine ca. zwei hohe Mauer eines Anwesens in Konz, in der Konstantinstraße überwunden. An einer dortigen Garage abgestellte Mountainbikes in einem Gesamtwert von ca. 5000 Euro wurden entwendet. Es handelt sich hier um ein Mountainbike der Marke Giant, Farbe schwarzblau, sowie um ein Mountainbike der Marke Furious Origin, Farbe olivgrün. Hinweise werden an die Polizei Konz unter der Tel. 0650192680 erbeten.

