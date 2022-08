PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Brand von Pizzaofen+++Gefährliche Körperverletzung+++Unfall mit verletztem Radfahrer+++

Limburg (ots)

Brand von Pizzaofen

Ereigniszeit: Freitag, 19:08.2022, 20:45 Uhr Ereignisort: 65555 Limburg-Offheim, Dehrner Weg

Bei einer Familienfeier griff beim Vorheizen eines Pizzaofens das Feuer auf den kompletten Ofen über. Das Feuer konnte jedoch durch die Beteiligten bereits gelöscht werden, bevor die Feuerwehr eintraf. Es entstand kein Sachschaden.

Gefährliche Körperverletzung

Tatzeit: Samstag, 20.08.2022, 01:23 Uhr

Tatort: 65549 Limburg, Am Philippsdamm

Am frühen Samstagmorgen um 01:23 wurde ein 25jähriger aus Erfurt Opfer eines Angriffs mit Reizgas. Der Geschädigte war im Bereich Am Philippsdamm in Limburg unterwegs, als er aus einer Gruppe von 4 Jugendlichen heraus, Reizgas ins Gesicht gesprüht bekam. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen unter der Brücke B49 hindurch in Richtung Fitseveneleven, stiegen dort in ein silbernes Auto und flüchteten vom Tatort. Eine Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Tatzeit: Freitag, 19.08.2022, 16:38 Uhr Tatort: 35781 Weilburg, An der Backstania

Ein 43jähriger Fahrradfahrer befuhr gestern Nachmittag um 16:38 Uhr in Weilburg die Straße "An der Backstania" in Richtung "Auf den hohen Gräben". Der Straßenverlauf ist dort abschüssig. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW einer 33 jährigen Fahrzeugführerin, die von der Straße "Am Kirmesplatz" nach links in die Straße "An der Backstania" einbog. Der Fahrradfahrer bremste direkt stark ab, verlor dabei die Kontrolle über sein Pedelec und prallte gegen den PKW. Beim Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde zeitnah zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2100 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell