PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vorsicht vor unseriösen Handwerkern +++ Zwei Verletzte bei Zusammenstoß Thalheim +++ Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Vorsicht vor unseriösen Handwerkern,

Runkel, 17.08.2022 / 18.08.2022

(pa)Nachdem ein Bürger aus dem Bereich Runkel in dieser Woche durch unseriöse Handwerker um mehrere Tausend Euro gebracht wurde, warnt die Polizei vor dieser immer wieder auftretenden Masche. Die Betrüger waren am Mittwoch bei dem betroffenen älteren Herrn vorstellig geworden. Sie boten Dacharbeiten an, woraufhin der Senior ihnen einen Auftrag erteilte. Als dieser am Donnerstag erledigt war, fiel die Rechnung der Männer um ein Vielfaches höher aus als der zuvor ausgemachte Preis. Die Betrüger setzten den Herrn dabei derart unter Druck, dass dieser die geforderte Summe schließlich bezahlte. Die Polizei rät bei Haustürgeschäften generell zu äußerster Vorsicht. Regelmäßig werden Bürgerinnen und Bürger durch unseriöse Handwerker aufgesucht und dazu gebracht, Arbeiten in Auftrag zu geben, die häufig nicht mal erforderlich sind. Im Anschluss werden oft deutlich überhöhte Rechnungen aufgerufen. Im schlimmsten Fall richten die Täter mit ihren "Arbeiten" sogar Schaden an Dächern, Fassaden oder Terrassen an, die wiederum kostspielig behoben werden müssen. Sollten Sie wirklich Bedarf an einer Handwerkerleistung haben, kontaktieren Sie Ihnen bekannte Betriebe, lassen Sie sich von Ihrem Umfeld Firmen empfehlen oder informieren Sie sich bei den Handwerkskammern.

2. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß Thalheim, Dornburg, Thalheim, Unter Eichen, 19.08.2022, gg. 08.30 Uhr

(pa)Am Freitagmorgen ereignete sich in Dornburg-Thalheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer wollte gegen 08.30 Uhr aus einem Feldweg kommend die Straße "Unter Eichen" überqueren, um in die Langgasse zu fahren. Dabei übersah der Mann einen von rechts herannahenden Kia, dessen 62-jährige Fahrerin in Richtung der Landesstraße 3278 unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei sich sowohl der 79-Jährige als auch die Kia-Fahrerin leicht verletzen. Der Rettungsdienst brachte beide zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Limburg für die kommende Woche:

Donnerstag: B 49, Gemarkung Merenberg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

