Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Tatverächtige nach Einbrüchen festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:40 Uhr, beobachtete eine Zeugin zwei Männer, die auf der Hochstraße in ein Optikergeschäft einbrachen. Aus dem Geschäft nahmen sie Brillen mit. Durch die Beschreibung der Täter konnte einer der Tatverdächtigen durch die Polizei auf der Friedrich-Ebert-Straße vorläufig festgenommen werden. Die Männer waren auf Fahrrädern geflüchtet. Der 43-Jährige aus Bottrop hatte Einbruchwerkzeug dabei. Der zweite Tatverdächtige konnten flüchten.

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:40 Uhr, brach ein 38-Jähriger Bottroper mutmaßlich in eine Tankstelle an der Gladbecker Straße ein. Um in den Verkaufraum zu gelangen, wurde eine Scheibe mit einem Hammer eingeschlagen. In einer Tasche waren bereits Tabakwaren verstaut, als Polizeibeamte vor Ort eintrafen und den Tatverdächtigen festnehmen konnten. Gegen den 38-Jährigen lag bereits ein offener Haftbefehl vor, der sofort vollstreckt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen könnte der 38-Jährige auch bei dem Einbruch an der Hochstraße beteiligt gewesen sein - die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell