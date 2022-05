Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter Täter nach Pfeffersprayattacke gesucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl sucht die Polizei einen bislang unbekannten Mann, der einer Verkäuferin Pfefferspray in die Augen sprühte und sich mit etwas Bargeld absetzte.

Der Unbekannte hatte am Samstag, um 14 Uhr, einen Kiosk an der Osterfelder Straße betreten und um Süßigkeiten gebeten. Dann kletterte er jedoch plötzlich über den Tresen, griff in die Kasse und versuchte mit dem erbeuteten Geld zu flüchten. Die Verkäuferin schloss daraufhin die Tür und versuchte den Mann so am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Er sprühte ihr jedoch Pfefferspray in die Augen und entkam. Der unbekannte Täter war bereits eine halbe Stunde zuvor in dem Laden gewesen und hatte Süßigkeiten gekauft. Täterbeschreibung: ca. 1,75 m groß, schmächtige/sportliche Figur, kurzes, dunkles Haar, beiges Sweatshirt, unmaskiert. Die 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat oder dem Flüchtigen unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

