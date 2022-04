Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Nach Fahrzeugaufbrüchen - Täterfestnahme

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen wurden in den Quadraten 32 geparkte Fahrzeuge aufgebrochen, durchsucht und daraus Wertgegenstände entwendet. Bei allen Autos, die in den Quadraten B, C, D und E abgestellt waren, wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen um diese anschließend zu öffnen. Eine Zeugin beobachtete gegen 8 Uhr im Quadrat C 4 einen Mann, der sich gerade an einem der Autos zu schaffen machte und alarmierte der Polizei. Mit Hilfe der Personenbeschreibung konnte ein 19-Jähriger in Tatortnähe von den Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt kurze Zeit später festgenommen werden. Neben hochwertigen Sonnenbrillen, Elektrogeräten und Rücksäcken, stellten die Uniformierten weiteres Diebesgut bei dem Mann sicher, das dieser zuvor aus den aufgebrochenen Fahrzeug entwendet haben soll.

Ob der 19-Jährige auch für die 29 Aufbrüche in der Nacht von Samstag, den 02.04.2021, auf Sonntag, den 03.04.2022, verantwortlich ist, ist derzeit Ermittlungssache des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. (Wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5188562)

Der Tatverdächtige, der in jüngster Vergangenheit mehrfach in den Fokus der Ermittler geriet, wurde noch am Montag dem Haftrichter im Amtsgericht vorgeführt. Gegen ihn wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen zu möglichen Tatzusammenhängen werden derzeit intensiv fortgesetzt.

Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder selbst betroffen sind und sich bislang mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 12580 zu melden.

