Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Autobahnpolizei stellt mehrere Urkundenfälschungen und aufenthaltsrechtliche Verstöße bei Kontrollstelle fest

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr richteten Beamtinnen und Beamte des Autobahnpolizeireviers Walldorf mit Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten des Polizeipostens Walldorf, dem Polizeirevier Sinsheim und den Verkehrsdiensten Mannheim und Heidelberg eine Kontrollstelle ein. Insgesamt 30 Beamtinnen und Beamte fanden sich auf dem Gelände der Autobahnpolizei in Walldorf ein, um dort schwerpunktmäßig gegen aufenthaltsrechtliche Verstöße, unerlaubte Beschäftigungen und Fälschungsdelikte vorzugehen. Besonders erwähnenswert ist die Kontrolle eines Kraftomnibusses sowie eines Kleinbusses, welche gegen 7 Uhr auf der Autobahn unterwegs waren. Nachdem die Fahrzeuge auf die Kontrollstelle geleitet worden waren, stellten die Einsatzkräfte bei insgesamt acht Insassen, welche nicht aus einem Mitgliedsstaat der EU stammen und offensichtlich in der BRD erwerbstätig sind, aufenthaltsrechtliche Verstöße fest. Da sich im Rahmen der Kontrolle die Hinweise verdichteten, dass sich in den Wohnräumen der Verdächtigen falsche Dokumente befinden könnten, wurden diesbezüglich Durchsuchungsbeschlüsse bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt. Im Verlauf, der im Anschluss durchgeführten Durchsuchungen, stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt neun falsche Personaldokumente fest und leiteten im Anschluss an die Kontrolle gegen die acht Verdächtigen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung ein. Die beschuldigten Personen wurden schließlich auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Der Arbeitgeber der Verdächtigen muss sich wegen des Verdachts der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt infolge unerlaubter Beschäftigung in acht Fällen verantworten.

