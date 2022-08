PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Schockanruf fliegt in Bankfiliale auf +++ Diebe auf Parkplatz am Werk

Limburg (ots)

1. Schockanruf fliegt in Bankfiliale auf, Dornburg, 16.08.2022

(pa)Am Dienstag kam es in Dornburg zu einem Betrugsversuch mit der Masche des sogenannten Schockanrufs, der glücklicherweise gerade noch vereitelt werden konnte. Eine Bad Dornburger Seniorin war gegen Mittag von Telefonbetrügern angerufen worden. Diese hatten ihr vorgegaukelt, eine Angehörige der über 80-Jährigen hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, befände sich in Haft und käme nur gegen die Zahlung einer Kaution von mehreren Zehntausend Euro auf freien Fuß. Dass die Betrüger letztendlich doch keinen Erfolg hatten, verdankt die lebensältere Dame der aufmerksamen Belegschaft ihrer Bankfiliale, zu der sie sich zwecks Abhebung der angeblichen Kaution begeben hatte. Dort schöpfte man nämlich Verdacht und zog die Polizei hinzu, sodass der Schwindel aufflog und die Seniorin vor einem finanziellen Schaden bewahrt werden konnte. Anrufe dieser Art werden der Polizei derzeit wieder vermehrt gemeldet. Generell gilt bei Geldforderungen am Telefon höchste Vorsicht. Informieren Sie im Zweifel direkt die Polizei.

2. Diebe auf Parkplatz am Werk,

Limburg, Rudolf-Schuy-Straße, 16.08.2022,

(pa)Am Dienstag kam es im Bereich des Limburger Einkaufszentrums "WERKStadt" zu zwei Diebstählen aus offenstehenden Fahrzeugen. Am Vormittag musste ein Lkw-Fahrer feststellen, dass jemand seine Geldbörse aus dem Führerhaus des Lasters gestohlen hatte, der von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr unverschlossen im Anlieferungsbereich gestanden hatte. Ein weiterer Diebstahl wurde am Abend angezeigt. Eine Mercedes-Fahrerin hatte ihren Wagen zwischen 17.40 Uhr und 19.40 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz des Einkaufzentrums geparkt. Im Anschluss musste sie feststellen, dass ihr Laptop samt Laptoptasche aus dem Kofferraum entwendet worden war. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

