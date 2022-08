PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebe entwenden Laubbläser und Benzinkanister +++ Audi A3 mutwillig beschädigt +++ 75-Jährige überschlägt sich mit Pkw

Limburg (ots)

1. Diebe entwenden Laubbläser und Benzinkanister, Limburg a. d. Lahn, Westerwaldstraße, 14.08.2022, 22.00 Uhr bis 15.08.2022, 05.30 Uhr

(pa)In der Limburger Westerwaldstraße waren von Sonntag auf Montag Diebe im Außenbereich eines großen Einkaufsmarktes am Werk. Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen begaben sich Unbekannte in den Anlieferungsbereich des Marktes, wo sie einen Gitterverschlag aufhebelten. Aus diesem entwendeten die Kriminellen einen Laubbläser der Marke "STIHL" sowie mehrere Benzinkanister. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0 bei der Kriminalpolizei in Limburg zu melden.

2. Audi A3 mutwillig beschädigt,

Brechen, Niederbrechen, Kaiserstraße, Montag, 15.08.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.08.2022, 09:00 Uhr

(jn)Im Brechener Ortsteil Niederbrechen kam es in der Nacht zum Dienstag zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A3. Das Fahrzeug parkte seit Montag, 18:00 Uhr in der Kaiserstraße, als der oder die unbekannten Täter den Pkw allem Anschein nach mutwillig beschädigten. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Limburger Polizei unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0.

3. 75-Jährige überschlägt sich mit Pkw,

Bundesstraße 54, Bereich Elbtal, Montag, 15.08.2022, 21:12 Uhr

(jn)Eine Frau aus Westerburg ist gestern Abend infolge eines Verkehrsunfalles zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ermittlungen an der Unfallstelle folgend, war die 75-Jährige um 21:12 Uhr auf der Bundesstraße 54 aus Langendernbach kommend in Fahrtrichtung Elbtal unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Opel der Frau überschlug sich daraufhin und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die Dame leichtere Verletzungen, konnte ihr Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen. Dieses musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell