Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Kindergarten und Kapelle in Westerhausen

Melle (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (16.00 Uhr) und Sonntagabend (23.55 Uhr) machten sich unbekannte Personen an der Kindertagesstätte in Westerhausen am Anne-Frank-Ring zu schaffen. Durch die unverschlossene Zauntür gelangten sie auf das Gelände und durch Gewaltanwendung an einer Tür ins Objekt. Sie durchwühlten einige Schränke und diverse Räume. Im Anschluss daran suchten die Unbekannten die auf dem Gelände befindliche Kapelle auf und öffneten auch hier gewaltsam die Tür und durchsuchten den Innenraum. Ob Diebesgut entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Die Polizei konnte Spuren sichern und bittet um Hinweise unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell