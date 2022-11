POL-PDMT: Pensionär wurde Opfer eines Betruges durch falschen Postbankmitarbeiters

Liebenscheid (ots) - In der Nacht vom 11.11.2022 auf den 12.11.2022 hoben unbekannte Täter in der Kirchgasse in Liebenscheid drei Gullideckel aus den Gullischächten. Ein Mann aus Liebenscheid überfuhr einen auf der Fahrbahn abgelegten Gullideckel und beschädigte hierdurch seinen PKW. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg Telefon: 02663-98050 ...

