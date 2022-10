POL-MG: Wohnungseinbruch in Gladbach

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 21. Oktober, um 15 Uhr und Montag, 24. Oktober, um 6.45 Uhr auf einer Baustelle an der Steinmetzstraße Kupferkabel entwendet und einen Stromkasten beschädigt. Das Baustellengelände ist umzäunt. Die Täter verschoben den Bauzaun und gelangten so auf die Baustelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei ...

mehr