POL-MG: Diebe stehlen Kupferkabel

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Montag, 24. Oktober, in eine Gaststätte an der Waldhausener Straße im Stadtteil Am Wasserturm eingebrochen und haben eine dreistellige Summe Bargeld entwendet. Der oder die Täter verschafften sich irgendwann zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 9.15 Uhr, Zutritt zum Lagerraum des Lokals, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Drinnen nahmen sie ...

mehr