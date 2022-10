Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Gaststätte - Täter stehlen Bargeld

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag, 24. Oktober, in eine Gaststätte an der Waldhausener Straße im Stadtteil Am Wasserturm eingebrochen und haben eine dreistellige Summe Bargeld entwendet.

Der oder die Täter verschafften sich irgendwann zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 9.15 Uhr, Zutritt zum Lagerraum des Lokals, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Drinnen nahmen sie Bargeld aus Kellner-Geldbörsen und der Kasse. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nimmt sie unter der 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell