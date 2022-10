Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall in Hardt: Vier Fahrzeuginsassen verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Winkelner Straße / Hardter Landstraße in Hardt haben am Montagmorgen, 24. Oktober, vier Personen Verletzungen erlitten - darunter zwei Kinder im Alter von vier und elf Jahren.

Um 7.40 Uhr stießen im Kreuzungsbereich die Autos einer 26-jährigen Frau und eines 37-jährigen Mannes zusammen. Mit im Auto des Mannes saßen seine elfjährige Tochter und sein vierjähriger Sohn. Alle vier Fahrzeuginsassen zogen sich durch den Zusammenstoß Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Nach derzeitigem Informationsstand der Polizei nahmen Ärzte das elfjährige Mädchen stationär auf; die anderen Verletzten konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Spurensicherung sperrte die Polizei Teile der Kreuzung und leitete den Verkehr zum Teil um. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. (jn)

