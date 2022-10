POL-MG: Einbruch scheiterte an Zusatzsicherung

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zum Samstag versuchten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Eiscafe auf der Straße Markt in Mönchengladbach Rheydt aufzuhebeln. Als dies misslang wurde ein Oberlicht im Gebäude aufgedrückt und sich so Zutritt verschafft. Mit zwei Bestellhandys und Bargeld als Beute wurde der Tatort anschließend durch die Fluchttür in unbekannte Richtung verlassen. Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Leitstelle ...

