Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Quad Fahrer

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, gegen 15.56 Uhr, kam es auf der Aachener Straße in Mönchengladbach zum einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, als ein 81jähriger PKW Fahrer beim Linksabbiegen von der Aachener Straße in die Waldnieler Straße einen entgegenkommenden Quad Fahrer übersah und es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der Quad Fahrer von seinem Quad geschleudert und musste im Anschluss schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Quad selber drehte sich nach dem Zusammenstoß und prallte gegen einen weiteren PKW, der verkehrsbedingt auf der Aachener Straße wartete. An diesem PKW entstand ein Sachschaden im Frontbereich. Die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde durch verkehrsregelnde Maßnahmen flankiert, so dass es nur zu leichten Störungen bei der bereits beginnenden Anfahrt zum Fußballspiel der Borussia im heimischen Stadion kam.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell