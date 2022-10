Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme nach Einbruchdiebstahl

Mönchengladbach-Rheindahlen (ots)

Am Samstag, 22. Oktober 2022, um 10.15 Uhr, meldete ein Anwohner der Hilderather Straße einen Einbruchsversuch. Er überraschte eine männliche Person dabei, wie diese versuchte durch das Fenster in seine Wohnung einzudringen. Der Täter flüchtete in Richtung Südwall. Sofort entsandte Einsatzkräfte der Polizei fahndeten im Bereich. Nur wenige Minuten später meldete ein Bewohner des Weißbuchenweges einen Einbruch. Er überraschte ein Mann in seiner Wohnung, der ebenfalls sofort die Flucht ergriff und der Personenbeschreibung des ersten Täters entsprach. Da sich bereits Einsatzkräfte der Polizei in der Nähe befanden, konnten sie schnell den Flüchtigen ergreifen, der für beide Taten infrage kam. Bei ihm wurde Diebesgut aus der Wohnung Weißbuchenweg aufgefunden. Er wurde festgenommen und weitere Ermittlungen wurden aufgenommen.

