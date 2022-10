Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Stresemannstraße: Versuchter Geschäftseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag, 21. Oktober, um 4.40 Uhr beobachtet, wie drei unbekannte Täter versucht haben, in ein Geschäft an der Stresemannstraße in Rheydt einzubrechen und alarmierte die Polizei.

Er und noch eine weitere Zeugin hatten laute Geräusche gehört und die drei vermutlich männlichen Personen in Richtung Waisenhausstraße laufen sehen.

Die eintreffenden Beamten stellten Beschädigungen an der Schaufensterscheibe des Geschäftes fest, konnten in der Nähe aber keine verdächtigen Personen mehr antreffen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02161-290. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell