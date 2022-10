Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern

Mönchengladbach (ots)

Am 20.10.22, gegen 15:15 Uhr kommt es in Mönchengladbach Mülfort auf der Duvenstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Zwei Kinder, 11 und 12 Jahre alt, überqueren die Duvenstraße bei grünlichtzeigender Lichtzeichenanlage. Hierbei werden sie durch einen 59jährigen PKW-Fahrer übersehen, welcher nach links in die Duvenstraße abbiegen möchte. Beide Kinder werden vom PKW erfasst und ziehen sich Verletzungen zu. Das 11jährige Kind muss einem Krankenhaus zugeführt werden, in dem es zur Beobachtung verbleibt. Der 12jährige kann nach erfolgter Behandlung im Krankenhaus entlassen werden.

