Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Taschendiebe beenden Corona-Pause

Oberhausen (ots)

Polizei warnt: Jetzt sind in Oberhausen wieder vermehrt Taschendiebe unterwegs. Gestern am 17.08.2022, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr bis 10:00 Uhr ist ein Mann (82) in Sterkrade Mitte im Bereich Steinbrinkstraße bestohlen worden.

Beim Einkaufsbummel hatte der Mann die Geldbörse in der hinteren Hosentasche. Gegen 10:00 Uhr wollte er auf dem Markt etwas bezahlen und stellte den Verlust der Börse fest. Gestohlen wurden Bargeld und Personaldokumente. Allein im August wurden insgesamt fünf Anzeigen wegen Taschendiebstahls in Sterkrade Mitte erstattet. In Oberhausen gab es insgesamt über 260 angezeigte Fälle in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022.

Tipps der Polizei:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

