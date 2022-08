Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Opfer per WhatsApp

Oberhausen (ots)

Die Trickbetrügereien reißen nicht ab. Zu Wochenbeginn haben schon zwei Seniorinnen Anzeigen erstattet, die von der gleichen Masche betroffen waren.

Am 15.08.2022, gegen 11:00 Uhr erhielt eine Frau (67) aus Sterkrade eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer in der sinngemäß stand: "Hallo Mama lösch meine Telefonnummer, ich habe eine neue". Im weiteren Verlauf des Chats wurde eine Notsituation vorgetäuscht und Geld per Überweisung gefordert. Die Seniorin überwies einen Teil der Summe. Als sie später mit ihrer Tochter sprach, stellte sich heraus, das die Nachrichten nicht von ihrer Tochter stammten. Mit den vorhandenen Daten ermittelt jetzt die Oberhausener Polizei.

Kurze Zeit später, gegen 15:20 Uhr erhielt eine weitere Anzeigenerstatterin (77) per WhatsApp ebenfalls eine Nachricht von ihrer angeblichen Tochter mit einer neuen Telefonnummer. Hier kam es nicht zu einer Überweisung.

Polizei warnt beständig: Immer wieder muss das Thema Enkeltrick, Seniorenbetrug per Telefon oder Chat thematisiert werden. Sprechen Sie mit Verwandten, Freunden und Bekannten darüber. Jede Warnung zählt. Wir müssen täglich mit betrügerischen Kontakten dieser Art rechnen. Bewahren Sie sich ein gesundes Misstrauen. Vergewissern Sie sich, ob die Angaben stimmen, rufen Sie bei Betrugsverdacht die Polizei unter 110 an. Tipps gibt es unter seniorensicherheitsberatung-Oberhausen.de oder während der Bürodienstzeiten unter 0208 826-4511.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell