Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Bus vor dem Zebrastreifen überholt - fünf Tage nach Erhalt des Führerscheins

Oberhausen (ots)

Da ist von der Führerscheinprüfung offensichtlich nicht viel hängen geblieben. Vor wenigen Tagen erst hatte ein 18-Jähriger seinen Führerschein in Empfang genommen - und kann sich jetzt schon wieder auf eine Auffrischungsschulung "freuen". Am Dienstag (23.08.) war er auf der Straße "Am Förderturm" unterwegs und überholte einen vor ihm wartenden Bus. Dieser stand allerdings vor einem Zebrastreifen - ob eventuell Fußgänger gerade die Straße überqueren wollten, konnte er nicht einsehen. Zum Glück hat er bei dieser Aktion niemanden verletzt. Die Konsequenz für seine Ungeduld: 80 Euro Strafe, ein Punkt in Flensburg, die Verlängerung der Probezeit und ein kostenpflichtiges Aufbauseminar, um die schnell verblasste Erinnerung wieder aufzufrischen.

