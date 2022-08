Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rote Kappen an die Oberhausener i-Dötzchen verteilt

Oberhausen (ots)

In einer gemeinsamen Aktion der DEKRA, Verkehrswacht sowie Polizei Oberhausen wurden 44 Erstklässlern der Grundschule "Rolandschule" aus dem Stadtteil Dümpten die Kappen in der auffälligen roten Farbe übergeben. Das gehört seit nun schon 15 Jahren in Oberhausen zur Tradition. "Wenn die Kinder die Käppis tragen, werden sie von den Autofahrerinnen und Autofahrern schneller gesehen", erklärt Willi Taubner von der Verkehrswacht Oberhausen. "Das liegt zum einen an der auffälligen Farbe und zum anderen auch an den reflektierenden Bestandteilen des Käppchens." Außerdem appeliert er an die Eltern, besonders in der dunklen Jahreszeit darauf zu achten, dass die Kinder möglichst helle Kleidung tragen sowie reflektierende Bestandteile. Bei den Kindern sorgten die Kappen jedenfalls für große Freude.

