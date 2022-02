Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einsätze und Meldungen i. Z. m. dem Sturm im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

In der Nacht vom 18.02.22, 22.00 Uhr zum 19.02.22, 09.00 Uhr gingen in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg insgesamt 135 Notrufe ein. Die meisten davon in der Zeit von 05.00 Uhr bis 08.00 Uhr. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 195.900 Euro. Die meisten Meldungen bezogen sich auf umgestürzte Bäume auf Fahrbahnen.

Für den Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg wurden 59 Notrufe aufgenommen. Davon hatten sechs PKW Kollisionen mit Bäumen und ein LKW kollidierte aufgrund starker Windböen mit Leitplanken. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 77.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der höchste Sachschaden mit ca. 40.000 Euro entstand bei der Kollision des LKW mit den Leitplanken. Der nicht beladene LKW kam auf Grund des starken Windes ins Schlingern und kollidierte in der weiteren Folge mit der Leitplanke. Im Anschluss kam der LKW quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen wurden. Aus diesem Grund wurde die Richtungsfahrbahn Stettin für knapp vier Stunden voll gesperrt. Weiterhin kam es auf der B 198 bei Stuer zu einem Zusammenstoß von zwei Kleintransportern mit einem auf der Fahrbahn liegenden Baum. Die Insassen der Transporter blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Für den Bereich Blumenholz und Galenbeck wurden abgerissene Strom- und Hochspannungsleitungen gemeldet. In Waren hatte sich ein Boot der Weißen Flotte fast von seiner Halterung gelöst, konnte aber noch rechtzeitig gesichert werden, so dass es nicht führerlos auf der Müritz trieb.

Für den Bereich der Polizeiinspektion Anklam wurden 42 Notrufe aufgenommen. Davon hatten 20 PKW Kollisionen mit Bäumen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 101.800 Euro. Der schwerste Unfall ereignete sich auf der der B 109 bei Diedrichshagen. Ein PKW kollidierte mit einem Baum und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Während der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr fiel ein weiterer Baum auf diese, so dass an der Feuerwehr ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro entstand. Auf der B 111 bei Buddenhagen fuhren drei PKW in einen umgestürzten Baum. Bei dem Unfall wurden ein 34-jähriger Fahrzeugführer und seine 14-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Weiterhin wurden herunter gefallene Dachziegel von der Schule in der Anklamer Baustraße und in der Heilige- Geist- Straße gemeldet.

Für den Bereich der Polizeiinspektion Stralsund wurden 34 Notrufe aufgenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17.100 Euro. Der schwerste Unfall ereignete sich auf der L22 zwischen Franzburg und Schlemmin. Dort kollidierte ein PKW mit einem kurz zuvor umgestürzten Baum. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Ribnitz verbracht. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Auf dem Alten Markt in Stralsund fielen Dachziegel auf die Straße. Weiterhin wurden in Stralsund durch den Sturm Bauteile von der Baustelle des Revierneubaus in der Barther Straße geweht. Die Sicherung dieser Teile erfolgte.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell